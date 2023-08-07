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НовостиВ мире7 августа 2023 16:54

Турецкая лира побила рекорд падения 7 августа 2023

Она торгуется по курсу выше 27 лиры за доллар
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Турецкая лира побила рекорд падения 7 августа 2023

Турецкая лира побила рекорд падения 7 августа 2023

Фото: REUTERS

Турецкая национальная валюта побила рекорд падения – она обесценилась до 27,01 лиры за доллар, следует из биржевых торгов.

Что касается евро, то его курс поднялся до 29,6 лиры.

Напомним, в начале июля стало известно, что Центральный банк Турции постепенно прекратит поддерживать лиру, отказываясь от валютных интервенций для стабилизации курса. Глава ЦБ страны Хафизе Гайе Эркан дала понять о радикальных изменениях в денежно-кредитной политике в ходе встречи с банкирами после повышения процентной ставки. Она назвала первоочередной задачей борьбу с инфляцией и заявила, что постепенно будет отказываться от валютных интервенций, которые направлены на «подавление обменного курса».

Напомним, в конце июня турецкая лира несколько дней подряд обновляла исторический минимум по отношению к доллару США. Все это произошло после того, как 22 июня 2023 года Центральный банк Турции впервые более чем за два года принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 15%.