Турецкая лира побила рекорд падения 7 августа 2023 Фото: REUTERS

Турецкая национальная валюта побила рекорд падения – она обесценилась до 27,01 лиры за доллар, следует из биржевых торгов.

Что касается евро, то его курс поднялся до 29,6 лиры.

Напомним, в начале июля стало известно, что Центральный банк Турции постепенно прекратит поддерживать лиру, отказываясь от валютных интервенций для стабилизации курса. Глава ЦБ страны Хафизе Гайе Эркан дала понять о радикальных изменениях в денежно-кредитной политике в ходе встречи с банкирами после повышения процентной ставки. Она назвала первоочередной задачей борьбу с инфляцией и заявила, что постепенно будет отказываться от валютных интервенций, которые направлены на «подавление обменного курса».

Напомним, в конце июня турецкая лира несколько дней подряд обновляла исторический минимум по отношению к доллару США. Все это произошло после того, как 22 июня 2023 года Центральный банк Турции впервые более чем за два года принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 15%.