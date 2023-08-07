Адвокат Середа: уходящие из России банки не будут списывать кредиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Алексей Середа рассказал, что делать клиентам, у которых есть вклады или кредиты в иностранном банке, объявившем об уходе из России. По словам юриста, следует в первую очередь ознакомиться с официальной информацией об этом банке и его планах на прекращение деятельности.

Если банк планирует провести реорганизацию, его обязательства будут переданы российскому банку-правопреемнику. Именно с этой кредитной организацией в будущем предстоит вести дела.

Если договором было предусмотрено, то могут быть изменены условия.

Если иностранный банк решит ликвидироваться, то он не сможет прекратить свою деятельность, не погасив долги перед кредиторами.

Процедура банкротства может затянуться на несколько лет, что будет невыгодно для иностранного банка, стремящегося покинуть российский рынок. Поэтому куда выгоднее для учреждения провести добровольную реорганизацию и сохранить свою репутацию как в профессиональном сообществе, так и для потребителей своих услуг.

- Наиболее вероятным сценарием ухода из России будет именно изменение структуры владельцев и руководства банка, - сказал адвокат РИАМО.