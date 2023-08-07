Guardian: Россия начала наступать в Харьковской области после неудач ВСУ в Запорожье Фото: Александр КОЦ

Военные Вооруженных сил Российской Федерации начали наступать в Харьковской области. Об этом сообщает издание The Guardian.

Как говорится в публикации, ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов.

"За последние недели интенсивность штурмовых действий стала сильнее. Войска ВС РФ нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион", — отмечается в статье.

Кроме того, издание добавляет, что такая операция российской стороны началась после неудач украинской армии на Запорожском направлении. В результате наступательных действий армия России смогла освободить несколько поселений на данной территории, сообщается в публикации.

Тем временем, бойцы ВСУ недовольны из-за недостаточной подготовки в странах Североатлантического альянса, а также неподходящей бронетехникой, которую они получают от стран Запада.