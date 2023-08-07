Экономист Разуваев: рубль укрепится к концу августа Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Доллар вот уже несколько недель продолжает укрепляться. Но, по мнению члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, скоро рубль сможет отыграть потерянные позиции.

Он уверен, что рубль окрепнет после повышения ключевой ставки Центробанком с нынешних 8,5% до 9-9,5%. Аналитик полагает, что произойдет это уже к концу месяца.

В настоящий момент иностранная валюта держит очень высокие позиции. ЦБ может ограничить покупки иностранных валют в будущем и стимулировать рост курса рубля.

- К концу года курс доллара откатится до 80-70, если брать в расчет только экономический фактор, - говорит он NEWS.ru.

Что касается краткосрочных прогнозов, то доллар способен подешеветь до 90 рублей. Но многое будет зависеть от ставки ЦБ и военно-политической ситуации в стране.

7 августа доллар на МосБирже впервые с весны 2022 года перешагнул отметку в 97 рублей, а евро превысил от метку в 106 рублей.