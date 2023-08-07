Умер Николай Устинов, художник и иллюстратор детских книг. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Умер Николай Устинов, народный художник России, художник-график и иллюстратор детских книг. Ему было 86 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на издательство АСТ.

Художник прославился своими иллюстрациями к книгам издательств, среди которых есть "Детская литература", "Малыш", "Художник РСФСР", а также издательств Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга. Кроме того, Устинов сотрудничал с издательствами Германии, Кореи и Японии.

С 1963 года Николай работал художником в журнале "Мурзилка". Устинов был удостоен Золотой медали Российской академии художеств. Его имя есть в Почетном списке Международного совета по детской книге IBBY.

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