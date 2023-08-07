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НовостиВ мире7 августа 2023 17:53

Совбез Турции обсудит создание зернового коридора 9 августа 2023

Другой темой обсуждения станет борьба с терроризмом
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Совбез Турции обсудит создание зернового коридора 9 августа 2023

Совбез Турции обсудит создание зернового коридора 9 августа 2023

Фото: Юлия СМИРНОВА

Совет национальной безопасности Турции намерен обсудить в среду, 9 августа, тему поставок зерна и создания зернового коридора.

Как рассказал ТАСС источник в канцелярии президента Турции, на заседании Совбеза страны «будут обсуждаться борьба с терроризмом, ситуация на Украине, а также поставки зерна, которые прекратились с выходом России из зерновой сделки».

Напомним, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых переговоров в августе обсудят ряд вопросов, включая черноморскую зерновую инициативу и сирийский вопрос. Главной темой предстоящих переговоров станет зерновой коридор. Эрдоган, напомним, предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки зерна в Турции.

Как писал сайт KP.RU, Путин подтвердил готовность вернуться в зерновую сделку после выполнения условий России.