Патриарх Кирилл назвал гонением на веру приговор митрополиту Ионафану на Украине

Патриарх Кирилл рассказал, что помогает российским военнослужащим в период СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обвинительный приговор в отношении митрополита Ионафана на Украине свидетельствует о гонении на веру. Об этом говорится в заявлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Согласно информации официального сайта патриархата, доказательства по данному делу сфальсифицированы.

"Этому беззаконному решению предшествовали многочисленные попытки надавить на Владыку Ионафана, который несмотря ни на что оставался верен своей Церкви и собратьям по вере Христовой. В этом решении мы видим очередной акт вопиющего нарушения религиозной свободы, пример гонений на веру", - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте московского патриархата.

Также патриарх Кирилл заявил, что обвинения абсолютно ничтожны, а доказательства сфальсифицировано. Патриарх призвал мировое сообщество обратить внимание на политику украинский властей по данному вопросу.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди рассказал, как российские бойцы справляются в период проведения специальной военной операции. По его словам, российским военным помогают три качества, среди которых терпение, отвага и мужество.