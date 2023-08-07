CNN: США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams

Отправка первой партии танков Abrams на Украину официально одобрена Фото: REUTERS

Отправка первой партии танков Abrams на Украину официально одобрена, сообщил глава отдела закупок сухопутных войск Соединенных Штатов Даг Буш. Его слова приводит CNN.

По его словам, поставка танков была одобрена к отправке на прошедших выходных, техника прибудет на Украину в начале осени. Кроме танков, ВСУ получат боеприпасы, запчасти, топливное оборудование и ремонтные средства для них.

Как писал сайт KP.RU, еще в январе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил. Если на Западе делают вид, что им об этом неизвестно, это их проблема, отметила дипломат.

В июле июля президент России Владимир Путин отметил, что украинские солдаты отказываются использовать западные танки, поскольку они горят лучше, чем советская техника.