Госдеп заявил, что США не ведут переговоров с Россией по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не ведут никаких переговоров с Россией по Украине, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире», – сказал он в ходе брифинга.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль» для поддержки Украины и будет «приветствовать конструктивный вклад любой другой страны» в процесс урегулирования конфликта.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия - Африка заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но не может их навязывать, отметил глава государства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев упорно отказывается садиться за стол переговоров.