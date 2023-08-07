Зеленский пригрозил России уничтожением всех кораблей из-за разрыва зерновой сделки Фото: REUTERS

Россия останется без кораблей после выхода из зерновой сделки, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«После блокировки зернового коридора Украине приходится искать обходные пути. РФ должна понять, что если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта», – сказал он в интервью изданию Nacion.

Как писал сайт KP.RU, 18 июля МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование. Как отметили в ведомстве, зерновая сделка и Меморандум Россия – ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений спустя год, так и не были реализованы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не против вывоза украинского зерна, но сначала должны быть выполнены все условия России. Речь о снятии санкций с экспорта российских агропродукции и удобрений, подключения к SWIFT «Россельхозбанка» или его дочки и свободный фрахт судов для перевозки российского зерна, уточнил глава государства.