Умер Уильям Фридкин, режиссер фильма «Изгоняющий дьявола»

Американский режиссер Уильям Фридкин Фото: EAST NEWS

Американский режиссер Уильям Фридкин умер в возрасте 87 лет.

Как передает The Hollywood Reporter со ссылкой на жену режиссера, он скончался в Лос-Анджелесе.

Уильям Фридкин являлся дважды лауреатом премии «Золотой глобус». В России он наиболее известен по фильмам «Изгоняющий дьявола», «Французский связной», «Бумажная луна» и «12 разгневанных мужчин».

Фильм «Французский связной» получил премию «Оскар» за лучшую режиссуру. Его фильм «Изгоняющий дьявола» принес режиссеру 428 миллионов долларов кассовых сборов и был номинирован на десять премий «Оскар». Фридкин также снял картины «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Киллер Джо» и «Колдун».

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе умерла народная актриса РСФСР Ирина Мирошниченко. Последние дни своей жизни она провела в реанимации Московской инфекционной больницы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии 30 июля с гриппом и ввели народную артистку в медикаментозную кому, поддерживая жизнь через аппарат ИВЛ.