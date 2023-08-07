Захарова назвала враньем заявление Госдепа об отказе Москвы от диалога по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера ор том, что Россия якобы отказывается от переговоров по конфликту на Украине, являются враньем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», – написала она в Telegram.

Напомним, Миллер заявил, что Соединенные Штаты не ведут никаких переговоров с Россией по Украине, поскольку РФ якобы "отказалась вступать в содержательный диалог о мире". По его словам, Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль» для поддержки Украины и будет «приветствовать конструктивный вклад любой другой страны» в процесс урегулирования конфликта.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия - Африка заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но не может их навязывать, отметил глава государства.