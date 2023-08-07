Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобилей, сообщает Оперативный штаб по ситуации на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в Telegram-канале штаба.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 5 августа, в Керченском проливе в результате атаки украинских военнослужащих получил пробоину танкер «Сиг». Экипаж из 11 человек находится в безопасности, к месту происшествия сразу отправились два буксира. В настоящее время с судна откачивают воду, танкер остается на плаву.

Между тем Украина выпустила предупреждение о военной угрозе в акватории шести портов России на Черном море. Речь идет об Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Тамани.