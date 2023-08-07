Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто
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На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобилей, сообщает Оперативный штаб по ситуации на переправе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в Telegram-канале штаба.
Как писал сайт KP.RU, в субботу, 5 августа, в Керченском проливе в результате атаки украинских военнослужащих получил пробоину танкер «Сиг». Экипаж из 11 человек находится в безопасности, к месту происшествия сразу отправились два буксира. В настоящее время с судна откачивают воду, танкер остается на плаву.
Между тем Украина выпустила предупреждение о военной угрозе в акватории шести портов России на Черном море. Речь идет об Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Тамани.