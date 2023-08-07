Главком ВСУ Залужный рассказал американскому генералу Милли о ситуации на фронте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о телефоном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он рассказал тему о ситуации на поле боя.

«Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции», – написал Залужный в своем Telegram-канале.

По словам главкома ВСУ, оборона украинской армии стойкая.