На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Движение по Крымскому мосту восстановлено спустя полтора часа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в течение полутора часов в понедельник 7 августа.

Информация о том, что движение по мосту перекрыто, появилась в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» в 22:05 понедельника 7 августа. Через полтора часа, в 23:36, канал сообщил, что движение по мосту восстановлено.

Напомним, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали и в воскресенье 6 августа. Людям, которые находятся на мосту и на пунктах досмотра в то время, как движение по мосту временно перекрывают, рекомендуют соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Также сообщалось, что 7 августа затор на Крымский мост вновь растянулся на семь километров. Это связывают с увеличением транспортного потока из-за новой волны отпускников, стремящихся на черноморские курорты.