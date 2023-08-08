Mainichi Shimbun: солдат ВСУ рассказал об эффективности российской артиллерии

Украинский военный рассказал об эффективности российской артиллерии. Фото: Александр КОЦ

Российская артиллерия создаёт серьезные проблемы для украинских военных на передовой. О ситуации рассказал солдат ВСУ в интервью японскому изданию Mainichi Shimbun.

Украинский военный заявил, что российская армия превосходит ВСУ по выучке личного состава и количеству артиллерийских орудий.

«Их огонь эффективен и яростен», - так охарактеризовал боец ВСУ российских артиллеристов.

Еще одной проблемой для ВСУ он назвал обширные минные поля, простирающиеся перед российской линией обороны и то, что многие украинские военные не осведомлены об их месторасположении.

Украинский военный отметил, что потери его подразделения в технике, вооружении и личном составе практически не восполнялись и назвал дезертирство частым явлением в ВСУ, добавив, что почти половина его сослуживцев покинула поле боя из-за нежелания участвовать в конфликте.

Ранее главком ВСУ Залужный рассказал американскому генералу Милли о ситуации на фронте и назвал оборону ВСУ «стойкой».

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