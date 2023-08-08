МИД ФРГ обратился к Twitter из-за аккаунта-пародии на Бербок

МИД ФРГ обратился к администрации соцсети Twitter из-за фейкового аккаунта министра Анналены Бербок. Фото: REUTERS

МИД Германии обратился к руководству социальной сети Twitter в связи с появлением в ней пародийного аккаунта, принадлежащего якобы главе дипломатического ведомства Анналене Бербок. Об этом в понедельник 7 августа рассказал представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.

Фишер отметил, что наличие пародирующего Бербок аккаунта не противоречит демократическим принципам Германии, но указал на опасность для пользователей перепутать фейк с настоящим аккаунтом министра. Пародийный аккаунт публикует посты, по стилю похожие на заявления Анналены Бербок.

«Если бы у Нигера были феминистски настроенные военные, действовать было бы гораздо проще», - написала псевдо-Бербок после военного переворота в Нигере. В другом посте пародисты от имени Бербок, которая также возглавляет партию «Зеленых», предложили министру экономики ФРГ Роберту Хабеку «идти пешком» на Бали ради предотвращения изменения климата.

«На ленте пользователей он выглядел де-факто идентичным с пресс-аккаунтом Бербок, что таило в себе опасность их перепутать», - сказал Фишер, добавив, что после обращения МИД Twitter видоизменил фейковый аккаунт.

Ранее окружение главы МИД ФРГ Бербок попросило ее быть поосторожнее с шутками о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить лишнего.

Тем временем министру иностранных дел Германии Анналене Бербок пришлось услышать, что у нее на руках кровь из-за поставок оружия на Украину. Подробнее здесь на KP.RU.