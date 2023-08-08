Пентагон не назвал сроки передачи Киеву снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

Пентагон не объявил сроки поставки боеприпасов с обедненным ураном Киеву. Фото: REUTERS

В Пентагоне отказались уточнить, в какие сроки Украина получит от США снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом сказал официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер во время брифинга в понедельник 7 августа.

«В данный момент нет объявлений относительно какого-либо типа танковых боеприпасов», - сказал Райдер, добавив, что не хочет «строить умозаключения».

Также представитель Пентагона отказался комментировать теракты Киева против российских гражданских судов.

Напомним, США планируют отправить танки Abrams на Украину в сентябре. Кроме танков, ВСУ получат боеприпасы, запчасти, топливное оборудование и ремонтные средства для них.

Ранее сообщалось, что НАТО поставила Украине токсичные боеприпасы для применения против России, но их удалось подорвать до того, как они попали на поле боя.

В чем опасность передачи Украине британских боеприпасов с обеднённым ураном, читайте здесь на KP.RU.