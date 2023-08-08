«Известия»: российским семьям могут компенсировать до 30 процентов аренды жилья

В России предложили частично субсидировать аренду жилья состоящим в официальном браке супругам. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Российские семейные пары, прожившие в браке более трех лет, могут получить право на субсидию до 30 процентов аренды жилья. Такое предложение поступило в правительство, пишет «Известия».

Сообщается, что субсидию предлагается предоставлять парам любого возраста. Компенсация расходов, согласно проекту, может быть предоставлена в виде изменения налоговой ставки на время аренды супругами жилья или за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога. Также предложено увеличивать размер субсидирования при рождении детей.

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