Застрявшие на необитаемом острове Аскольд в Приморье дети вывезены на материк

Застрявшие на необитаемом острове в Приморье подростки эвакуированы на материк. Фото: кадр из видео прокуратуры Приморского края.

Все дети, которые застряли на необитаемом острове Аскольд в Приморском крае, эвакуированы на материк. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

В эвакуации подростков с острова были задействованы спасатели и сотрудники Госинспекции по маломерным судам.

«Соблюдение прав несовершеннолетних на месте контролирует заместитель прокурора ЗАТО г. Фокино Тимофей Бекжанов», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 17 детей, которые принимали участие в молодежном слете на необитаемом острове Аскольд в Приморском крае, с 5 августа не могут вернуться на материк из-за плохой погоды. Вместе с детьми на острове находилось несколько взрослых.

После этого прокуратура начала проверку законности организации отдыха для юных жителей края.

Застрявшие на острове Аскольд дети рассказали, как проводят время. Подробности здесь на KP.RU.