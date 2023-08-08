Посол Антонов предостерег администрацию США от попыток сорвать улучшение отношений России и Грузии

Посол Антонов предостерег США от вмешательства в улучшение отношений России и Грузии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал администрацию США прекратить попытки сорвать улучшение отношений между Россией и Грузией.

«Если администрация действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией», - сказал Антонов. Его слова приводит Telegram-канал посольства России в Вашингтоне.

Антонов призвал также сосредоточиться на практической работе в рамках международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и предостерег США от дальнейшего нагнетания обстановки.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад оказывает давление на Грузию из-за диалога с Россией. Российское дипломатическое ведомство расценивает это как вмешательство во внутренние дела суверенных государств.

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