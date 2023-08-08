Жан-Пьер: США не считают угрозой совместное морское патрулирование России и Китая

Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что совместные учения России и Китая не представляют угрозы для США, Фото: REUTERS

Совместное морское патрулирование России и Китая в Тихом океане не вызывает беспокойства у Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Военные США мониторят российско-китайское патрулирование в северной части Тихого океана, учения происходят в международных водах, мы не рассматриваем их как угрозу», - сказала официальный представитель Белого дома.

Тем временем американский сенатор Дэн Салливан заявил, что данную операцию России и Китая можно назвать беспрецедентной и такие действия вызывают сильные опасения у американцев.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонных переговоров сошлись в единстве мнений касательно неприятия конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, которая заключается в том числе в нелегитимных санкциях.