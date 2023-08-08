Блинкен: США разрешили вопросы России об условиях «зерновой сделки»

Блинкен заявил, что США выполнили условия России по зерновой сделке. Фото: REUTERS

Вашингтон разрешил вопросы России об условиях «зерновой сделки». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ряду СМИ.

«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», - сказал Блинкен в интервью французскому радио. Текст интервью опубликован на официальном сайте Госдепа, он доступен здесь.

По словам Блинкена, ООН направила России предложение, которое якобы отвечает на все озабоченности Москвы по поводу зерновой сделки.

«Россия до сих пор не ответила», - сказал госсекретарь США.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не против вывоза украинского зерна, но сначала должны быть выполнены все условия России.

Тем временем российский президент Владимир Зеленский пригрозил России уничтожением всех кораблей из-за разрыва зерновой сделки.

По чьей экономике ударит разрыв «зерновой сделки» и хватит ли России зерна, читайте здесь на KP.RU.