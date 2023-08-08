В польском Бельск-Подляском трое избили украинца и его мать

В Польше задержали троих мужчин, которые избили украинца и его мать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трое мужчин напали на двадцатилетнего украинца в польского городе Бельск-Подляский. Об инциденте рассказывает Polskie Radio со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что в конце июля в центре города между группой местных жителей произошел и украинцем произошел конфликт, после которого поляки избили украинца и его мать, которая пыталась защитить сына. В полиции подчеркнули, что инцидент не имел «национальной подоплеки».

По данным полиции, вначале был задержан 33-летний житель города, позже правоохранители установили личности и задержали еще двух участников нападения, всем им грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее в Польше местный житель избил уроженца Украины за его речь на родном языке. Этот инцидент произошел на пляже в окрестностях города Познань на западе страны.

Также в Лодзи поляки жестоко избили двух украинцев и требовали от них убираться домой.