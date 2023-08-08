Что произошло в ночь на 8 августа

Пленный украинский разведчик заявил, что наступление ВСУ уже фактически провалилось. Фото: REUTERS

Украинское наступление развивалось очень медленно и фактически уже провалилось. Такое мнение высказал попавший в плен разведчик ВСУ Василий Палий. Он отметил, что командование ВСУ не рассказывает солдатам о задачах наступления, в частности, он как разведчик не понимал, какие задачи перед ним стоят.

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