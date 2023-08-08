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НовостиОбщество8 августа 2023 4:12

Что произошло в ночь на 8 августа

Пленный разведчик ВСУ заявил, что украинское наступление уже фактически провалилось
Мария ПАВЛОВА
Пленный украинский разведчик заявил, что наступление ВСУ уже фактически провалилось.

Пленный украинский разведчик заявил, что наступление ВСУ уже фактически провалилось.

Фото: REUTERS

Украинское наступление развивалось очень медленно и фактически уже провалилось. Такое мнение высказал попавший в плен разведчик ВСУ Василий Палий. Он отметил, что командование ВСУ не рассказывает солдатам о задачах наступления, в частности, он как разведчик не понимал, какие задачи перед ним стоят.

Вашингтон разрешил вопросы России об условиях «зерновой сделки». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ряду СМИ.

Российские военные отразили несколько атак украинских вооруженных формирований в направлении населенного пункта Урожайное в ДНР.

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В польском Бельск-Подляском трое избили украинца и его мать. Польская полиция сообщает, что инцидент не имел национальной подоплеки.