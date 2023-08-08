WION: отказ ВСУ от тактики США при наступлении идет на пользу России Фото: REUTERS

Украинские войска отказываются от американской тактики при попытках организовать наступление, а часть поставленной западными странами техники показала неэффективность, что в свою очередь играет на руку России. Об этом в своем сюжете рассказал индийский канал WION.

Как передает канал, Киев рассчитывает на возможность прорваться через российские позиции, но наступление продвигается медленно, так как силы украинской армии сталкиваются с хорошо укрепленными линиями обороны Вооруженных сил (ВС) России, а поставленная Западом техника оказалась неэффективной, поскольку не смогла прорваться через российские мины.

На этом фоне Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются от планов атаковать позиции российских войск сложными западными маневрами, а на Западе хотели, чтобы украинская армия применяла более агрессивную наступательную тактику.

В результате украинские военные вернулись к «более привычным методам», а это замедлило наступление Украины, и на данный момент ситуация складывается в пользу российских войск.

Напомним, накануне бывший командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс предрек провал наступления Украины, отметив, что ВСУ не смогут прорвать российскую линию обороны в 2023 году.