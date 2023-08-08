Командир отряда «Енисей»: ВСУ теряют силы на участке в районе Соледара

Командир казачьей бригады «Сибирь»: ВСУ теряют силы на участке в районе Соледара Фото: REUTERS

Командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго» заявил, что украинские войска начали терять силы из-за безуспешных попыток атаковать российских военных в районе Соледара в Донбассе на Артемовском направлении.

Как заявил доброволец, обстрелы со стороны украинской армии в районе Соледара не прекращаются.

«Силы у них тают, просто физически тают, и они уже, свои попытки они сделали более короткими по времени, но более яростными … Мы то понимаем, что ничего не пройдет», - приводит РИА Новости слова командира.

Напомним, ранее подполковника Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко заявил, что потери украинских войск под Соледаром и Артемовском существенно выросли из-за действий руководства ВСУ. По его словам, что украинские офицеры намеренно стараются занизить роль инженерных, а также фортификационных заграждений, установленных ранее российской армией.