Константинов: Киев отвергает переговоры из-за грозящей Зеленскому катастрофы Фото: REUTERS

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Киев отвергают переговоры с Москвой, поскольку «заморозка» конфликта грозит катастрофой лично президенту Украины Владимиру Зеленскому и его режиму.

Константинов отметил, что Москва не предлагала никаких компромиссов режиму Зеленского.

««Заморозка» конфликта и прекращение огня - это едва ли не единственная возможность предотвратить национальную катастрофу Украины. Действующий киевский режим, в свою очередь, отвергает этот путь, поскольку он грозит ему катастрофой», - заявил спикер крымского парламента.

Таким образом парламентарий прокомментировал слова советника главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, заявившего ранее, что сейчас никаких переговоров с Москвой не может быть, подчеркнув, что Киев выступает против любого сценария прекращения огня.

Напомним, накануне издание American Thinker заявило, что после провала наступления украинских войск Запад принудит Зеленского к мирным переговорам, а при его отказе последствия могут быть «непредсказуемыми».