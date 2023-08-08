Россияне в июне впервые одновременно сократили все сбережения в валюте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне в июне текущего года одновременно сократили свои валютные сбережения, в том числе наличные деньги, счета в российских и иностранных банках, а также у брокеров. Это произошло впервые с 2018 года, когда начали вести соответствующую статистику. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на расчеты данных Центробанка.

Согласно представленным данным, общая сумма накоплений российских граждан в иностранной валюте составила 218 млрд долларов, что на 1% меньше соответствующего показателя в мае 2023 года.

Впервые с апреля прошлого года было зафиксировано сокращение средств на счетах за рубежом. Сокращение составило 0,9%, до 73 млрд долларов. Кроме того, уже двенадцатый месяц наблюдает снижение объема иностранной валюты в российских банках. В этом месяце оно было 2,5%, до 45,3 млрд долларов.

Больше всего валюты россияне хранят в виде налички. Но в июне 2023 года такие сбережения также уменьшились - на 0,2%, до 96,6 млрд долларов. Серьезно изменилось положение на брокерских счетах в иностранной валюте. Произошло снижение на 9,5%, до 2,9 млрд долларов.

Ранее экономист Владимир Григорьев дал совет по валютным сбережениям, заявив, что покупка евро и долларов, как и продажа, во время ослабления курса рубля - не лучшая идея. По его словам, что после роста курса всегда будет откат, но это сложно спрогнозировать.