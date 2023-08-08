Польша запустила прокачку по нефтепроводу «Дружба» в сторону Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские рабочие завершили ремонт поврежденной ветки нефтепровода «Дружба». Прокачка нефти в сторону Германии возобновлена во вторник, 8 августа, сообщает оператор польского участка трубопровода PERN.

Одна из веток трубопровода «Дружба», располагающаяся возле города Ходеч, была отключена из-за разгерметизации утром 6 августа. К вечеру понедельника рабочие восстановили функциональность нитки нефтепровода, а сейчас занимаются очисткой территории на месте утечки.

Напомним, сайт KP.RU писал, что украинский президент Владимир Зеленский весной 2023 года планировал устроить диверсию на нефтепроводе «Дружба», чтобы получить рычаги влияния на переговорах с Москвой, от которых Киев продолжает отказываться.

Ранее эксперт Дьердь Ногради заявил, что возможный подрыв трубопровода «Дружба» со стороны Украины стал бы угрозой для стран НАТО.