Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту Якутии

Грузовой самолет повредил шасси при посадке в Якутии. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Грузовой самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту якутского поселка Мирный во вторник, 8 августа 2023 года. Об этом сообщает «КП-Якутия» со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

У воздушного судна Ан-24, который выполнял грузовой рейс по маршруту Красноярск - Мирный - Магадан, при посадке случился разрыв пневматики правой стойки шасси.

На борту самолета находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Судно с поврежденным шасси отбуксировали на стоянку.

Якутская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки по исполнению законодательства о безопасности полетов. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заключили в ведомстве.