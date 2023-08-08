Пожары вспыхнули после обстрелов на севере Донецка, горят несколько домов Фото: "КП" Архив

На севере Донецка вспыхнули несколько пожаров после обстрелов со стороны украинских войск. В Киевском районе горят несколько частных домов. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что во многих частях города можно было хорошо услышать звуки взрывов, в том числе множественные разрывы, которые характерны для кассетных боеприпасов. Тем не менее, как сообщается, на данный момент общественный транспорт работает.

Напомним, в минувшие воскресенье, 6 августа, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстрелах поселка Азотный, уточнив, что есть пострадавшие.