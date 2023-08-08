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НовостиПроисшествия8 августа 2023 6:11

Пожары вспыхнули после обстрелов на севере Донецка, горят несколько домов

Сообщается, что во многих частях города можно было хорошо услышать звуки взрывов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пожары вспыхнули после обстрелов на севере Донецка, горят несколько домов

Пожары вспыхнули после обстрелов на севере Донецка, горят несколько домов

Фото: "КП" Архив

На севере Донецка вспыхнули несколько пожаров после обстрелов со стороны украинских войск. В Киевском районе горят несколько частных домов. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что во многих частях города можно было хорошо услышать звуки взрывов, в том числе множественные разрывы, которые характерны для кассетных боеприпасов. Тем не менее, как сообщается, на данный момент общественный транспорт работает.

Напомним, в минувшие воскресенье, 6 августа, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстрелах поселка Азотный, уточнив, что есть пострадавшие.