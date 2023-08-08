Товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев 2023 года вырос на 36,5% Фото: REUTERS

Товарооборот между Россией и Китаем в период с января по июль вырос в годовом исчислении на 36,5%, достигнув отметки 134,1 млрд долларов. Об этом сообщили к Главном таможенном управлении КНР.

Уточняется, что экспорт китайских товаров и услуг в РФ за семь месяцев этого года вырос на 73,4%, составив таким образом примерно 62,54 млрд долларов. Тем временем, импорт России увеличился на 15,1% до отметки в 71,55 млрд долларов.

По итогам прошлого года товарооборот между этими двумя странами вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 млрд долларов.

Напомним, накануне стало известно о сокращении импорта США из КНР. Как сообщалось, американские компании США с января по май этого года сократили импорт продукции из Китая на 24%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.