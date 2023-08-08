«Россия добьется мира на своих условиях»: Медведев оставил послание Западу в 15-ю годовщину конфликта в Южной Осетии

Медведев заявил, что Россия, как в августе 2008 году, снова даст отпор агрессору Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя 15-ю годовщину грузинской агрессии в Южной Осетии, заявил о готовности Вооруженных сил (ВС) России выполнить задачи специальной военной операции (СВО) и подавить врага, как это было 8 августа 2008 года.

Медведев в своем Telegram-канале напомнил, как ровно 15 лет назад Россия дала жесткий отпор агрессору, атаковавшему Цхинвал.

«За спиной недоумка Саакашвили стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России», - написал зампреда Совбеза, отметив, что ВС РФ тогда за пять дней «жестко наказали оборзевших националистов».

По мнению Медведева, 15 лет назад США и их вассалам не хватило опыта. Сегодня же они вновь развязали конфликт чужими руками, «пытаясь стереть Россию с лица земли».

«Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях», - заявил Медведев, добавив, что победа будет за Россией.

Ранее Медведев, комментируя консультации в Джидде, сказал, что решать украинский вопрос должны обе стороны конфликта за одним столом переговоров.