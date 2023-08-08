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НовостиПолитика8 августа 2023 6:41

Медведев заявил, что Россия добьется мира на своих условиях

По словам политика, против России воюет вся система НАТО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев заявил, что Россия добьется мира на своих условиях

Медведев заявил, что Россия добьется мира на своих условиях

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что против России почти в открытую воюет вся система Североатлантического, но враги будут раздавлены и Москва добьется мира на своих условиях.

Медведев заявил, что Вашингтону и его «вассалам» во время атак на Цхинвал 15 лет назад «явно не хватило опыта», однако сегодня они вновь «ведут чужими руками преступную войну», стараясь таким образом «стереть Россию с лица земли».

«Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в своем заявление Медведев также отметил, что России добьется мира на своих условиях, выполнив все задачи специальной военной операции на Украине, подавив врага, как это было 8 августа 2008 года.