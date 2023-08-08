Медведев заявил, что Россия добьется мира на своих условиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что против России почти в открытую воюет вся система Североатлантического, но враги будут раздавлены и Москва добьется мира на своих условиях.

Медведев заявил, что Вашингтону и его «вассалам» во время атак на Цхинвал 15 лет назад «явно не хватило опыта», однако сегодня они вновь «ведут чужими руками преступную войну», стараясь таким образом «стереть Россию с лица земли».

«Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в своем заявление Медведев также отметил, что России добьется мира на своих условиях, выполнив все задачи специальной военной операции на Украине, подавив врага, как это было 8 августа 2008 года.