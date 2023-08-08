Глава зернового совета Турции назвал слабой версию о подрыве в порту Дериндже

В Турции назвали версию о подрыве в порту Дериндже слабой Фото: REUTERS

Власти Турции не исключают версию диверсии в качестве причины взрыва в коммерческом порту Дериндже в провинции Коджаэли, однако она выглядит слабой. Об этом заявил гендиректор зернового совета Турции Ахмет Гюльдап в эфире телеканала CNN.

По словам Гюльдапа, взрыв произошел в портовой зоне, куда невозможно проникнуть без проверки на безопасность.

"Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии) рассматривается как более слабая", - заявил гендиректор Турецкого зернового совета, отметив, что истинную причину взрыва установит экспертиза.

Ранее KP.RU писал, что 7 августа близ порта Дериндже прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 12 человек, а также 13 из 16 элеваторов. Губернатор провинции Седдар Явуз заявил, что предварительной причиной взрыва стала зерновая пыль, которая образовалась во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы.