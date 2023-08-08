Мать вместе с пятилетней дочкой пропала под Екатеринбургом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Екатеринбургом пропали женщина и ее пятилетняя дочь. Они ушли из дома в Первоуральске предположительно еще в субботу, 5 августа.

Телефон пропавшей Ирины Турцаковой был доступен до 22:00 вечера понедельника, 7 августа. Старшая дочь пыталась дозвониться матери, но та так и не взяла трубку. О пропаже сообщил супруг.

В женщины задействовано около 20 сотрудников из служб уголовного розыска, а также участковые и инспектора по делам несовершеннолетних.

«Родные пропавшей женщины не стали выносить ссор из избы и не сообщили некоторые важные моменты про Ирину. По словам ее мужа, она и ранее неоднократно уходила из дома», - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, ране женщина привлекалась к ответственности по статье о «неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей».

Напомним, накануне в Екатеринбурге была обнаружена пятилетняя девочка, а спустя сутки смогли разыскать мать ребенка. Позже полиция нашла мертвым ее отца, который оставил девочку на детской площадке.