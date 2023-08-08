Нуланд сделала заявление после встречи с мятежниками в Нигере

Нуланд: действия мятежников в Нигере не соответствуют Конституции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд после переговоров с лидерами захвативших власть в Нигере военных заявила, что их действия не соответствуют Конституции, но Вашингтон продолжит искать дипломатические пути решения этого конфликта.

По ее словам, состоявшиеся переговоры «были предельно откровенными и временами довольно трудными», однако Вашингтон намерен «держать дверь открытой» для продолжения таких «бесед».

«Мы настаивали на решении проблемы путем переговоров. Добиться этого было нелегко. Они твердо придерживаются своего мнения о том, как они хотят действовать, и это не соответствует конституции Нигера», - заявила она.

Напомним, заместитель госсекретаря США посетила Нигер в понедельник, 7 августа. Среди прочего она встретилась с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму.

Незадолго до этого пришедший к власти в Нигере «Национальный совет по защите отечества» заявил, что в отношении страны готовится иностранное вторжение.