Стало известно, почему гепатит С больше не называют «ласковым убийцей» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский эпидемиолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Михайлов рассказал, почему гепатит С перестали называть «ласковым убийцей». Дело в том, что, по его словам, в последние годы достигнут серьезный прогресс в лечении данной болезни.

В беседе с РИА Новости эксперт рассказал, что сначала гепатит С протекает достаточно легко, зачастую – незаметно для человека. Однако позже болезнь переходит в хроническую форму, которая, в свою очередь, приводит к тяжелым осложнениям, в том числе циррозу печени.

Так, по словам Михайлова, появился термин «ласковый убийства». То есть, гепатит С убивает человека постепенно, по прошествии нескольких лет, а то и десятилетий.

«Как сейчас относиться к этому термину? Я не считаю, что он «ласковый». Убийца всегда остается убийцей. Более того, его уже и убийцей нельзя назвать. В последние годы достигнут потрясающий прогресс в лечении гепатита С», - заявил эпидемиолог.

По словам Михайлова, современные препараты от данного заболевания в 95–98% случаев дают полное выздоровление.

«Это удивительная цифра, которая показывает, что найден очень эффективный способ лечения гепатита С», - пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что порядка 20% зараженных гепатитом С выздоравливают без лечения, большинство же инфицированных болеют им хронически. Чаще всего гепатитом C болеют граждане в возрасте от 30 до 50 лет.

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