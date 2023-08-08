«Положить в целлофановый пакет булочек и обдурить»: Захарова высказалась о встрече Нуланд с мятежниками в Нигере

Мария Захарова высказалась о визите Виктории Нуланд в Нигер к мятежникам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала визит и.о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер и ее переговоры с мятежниками.

«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», - написала дипломат.

Ранее KP.RU писал, что Нуланд посетила Нигер в минувший понедельник, 7 августа. В рамках своего визита американка встретилась с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму.

По итогам встречи с лидерами военных, захвативших власть в Нигере, Нуланд заявила о необходимости решать проблемы за столом переговоров, подчеркнув, что действия мятежников не соответствуют Конституции.

Отметим, что до визита Нуланд мятежники в Нигере заявили о готовящемся в их страну иностранном вторжении.