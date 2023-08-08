Дерматолог Филева: ожоги борщевиком могут проявляться через пару дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-дерматолог Александра Филева рассказала, что делать при ожоге борщевиком. Сок этого растения может вызывать не только ожоги, но и сильную аллергическую реакцию, а все потому, что он содержит токсин фуранокумарин.

Оказываясь на коже, он резко повышает ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению, в итоге образуются пятна, схожие с термическими поражениями. Это называется фитофотодерматит.

Первые следы ожогов проявляются через несколько часов или даже дней.

- Они проявляются в виде покраснения кожи, пузырей, — объяснила врач «Газете.ru».

Пораженный участок нужно максимально оперативно промыть теплой водой с мылом и наложить стерильную салфетку, смоченную антисептическим раствором. Важно, чтобы ткань не натирала и не давила.

Если ожог на лице, нужно нанести крем с SPF 30–50 и не появляться на открытом солнце пару дней.

Снять зуд и воспаление помогут антигистаминные препараты.

- Наиболее опасен борщевик для детей и людей, склонных к аллергии. Также реакция сильно зависит от погодных условий, - заключила эксперт.

Внешне похоже на огромный цветущий укроп высотой до 3 м. После попадания сока на кожу, ожоги могут перерасти плохо заживающие раны, пишет RT.

Тем временем, депутаты поддерживают законопроекты, обязывающие граждан и юридические лица проводить мероприятия по защите земель от зарослей инвазивных растений, в том числе борщевика. За несоблюдение мероприятий могут ввести штрафы до 700 тыс. рублей, сообщает газета "Известия".