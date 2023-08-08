Власти Антальи ужесточат контроль за нелегальной сдачей туристам квартир в аренду

В Анталье намерены ужесточить контроль за сдачей квартир в аренду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти курортного турецкого города Анталья собираются ужесточить надзор за нелегальной сдачей недвижимости в аренду туристам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в руководстве провинции.

По словам источника, особое внимание будет уделяться тем случаям, когда туристам сдавали квартиры без официального уведомления об этом властей.

На данный момент никаких проверок в Анталье не проводится, однако власти города призывают граждан уведомлять их о случаях нелегальной сдачи квартир. В случае, если арендодатель решит заселить туриста в обход официальным документам, то владелец недвижимости будет привлечен к ответственности за неуплату налогов.

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