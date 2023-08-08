Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: спецслужбы США могут спланировать убийство Зеленского Фото: REUTERS

Американские спецслужбы могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского после его провалов. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

— Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание, — подчеркнул Джонсон.

Он также добавил, что спецслужбы Соединенных Штатов часто сами ликвидируют «марионеточных лидеров» в других странах, как только они становятся бесполезными для Вашингтона. Сейчас, по его словам, на Западе все больше недовольств постоянными провалами наступления ВСУ.

Джонсон считает, что наиболее вероятным вариантом устранения Зеленского — взрыв в его штаб-квартире, который американские спецслужбы попытаются выдать за удар российской ракеты. Также эксперт считает, что способствовать этому будут украинские военные и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что Владимира Зеленского ожидает та же участь, что и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, которого осудили на родине, лишили гражданства и депортировали.