Ветеринар Гольнева: домашние кошки чаще страдают от ожирения и болезни почек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ветеринарный врач Татьяна Гольнева перечислила болезни, которыми чаще всего страдают домашние кошки.

В более старшем возрасте у них встречается ожирение, мочекаменная болезнь и хроническая болезнь почек.

Домашние кошки, которые редко выходят на улицу и иногда посещают дачу, такой малоподвижный образ жизни приводит к ожирению.

К тому же, хозяева часто перекармливают питомца, проявляя таким образом заботу о нем. При этом если животное потребляет мало воды, то развивается мочекаменная болезнь.

- Поскольку владельцы часто отсутствуют дома, кошка проводит весь день спящей, что приводит к низкому уровню физической активности и набору лишнего веса, - говорит ветеринар РИАМО.

Отсутствие занятий кошка компенсирует едой. Повышенная нагрузка на пищеварительную систему приводит в увеличению концентрации мочи и, в итоге, к развитию мочекаменной болезни.

Кстати, домашние животные могут пострадать от жары в квартире и долгого пребывания на солнце. При этом если температура дома или на улице ниже 33 градусов, то питомец вряд ли перегреется, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Элла Евстигнеева.

Тем временем, в Госдуме предложили обязать заводчиков регистрировать, вакцинировать животных, которых они продают, а также платить налоги со своей деятельности, передает телеканал "360".