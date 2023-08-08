Власти Турции оценили объем поврежденного продовольствия после взрыва в порту Дериндже Фото: REUTERS

Повреждено 20% запаса продовольствия, которое находилось в силосе при взрыве в порту Дериндже. Об этом во вторник, 8 августа, заявило управление по связям администрации турецкого президента, опровергая заявления ряда СМИ о том, что якобы повреждено 8 млн тонн запасов.

В заявлении уточняется, что общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн, а где произошел взрыв, было 75 тысяч тонн запасов. По предварительным оценкам, было повреждено около 20%, что составляет около 15 тысяч тонн запасов.

«Поэтому утверждение о том, что "было уничтожено 8 миллионов тонн запасов", не соответствует действительности», - сказано в сообщении администрации.

Днем ранее, 7 августа, около порта Дериндже прогремел взрыв, жертвами которого стали по меньшей мере 12 человек, а также 13 из 16 элеваторов. Губернатор провинции Седдар Явуз назвал предварительной причиной взрыва зерновую пыль, которая образовалась в ходе перегрузки пшеницы с судов в элеваторы.