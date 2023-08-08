OneTwoTrip: в августе россияне стали активнее ездить в Кострому и Архангельск
Фото: Олег ЗОЛОТО
Стало известно, какие направления больше всего интересуют путешественников в августе. Спрос на билет проанализировали эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip.
Города, куда чаще покупают билеты в августе:
Мурманск, Архангельск и Кострому +100%,
Южно-Сахалинск + 66,7%,
Зеленоградск +58,4%,
Горно-Алтайск +56,2%,
Петрозаводск +54,8%,
Суздаль +53,3%,
Ессентуки +52,1%,
Вологда +51,9%,
Красноярск + 50,2%,
Пятигорск +41,7%,
Анапа +37,5%,
Кисловодск +35,4%,
Челябинск +34,7%,
Рязань +33,3%,
Екатеринбург +31,3%,
Сочи +30,5%,
Псков +20,0%.
В сравнении с августом 2022 года показатели по данным направлениям возрасти особенно, пишет Газета.ru.
Более 60% жителей России стараются снизить расходы на отпуск в 2023 году. Чаще всего россияне экономят в отпуске на аренде жилья, шоппинге и покупке сувениров, передает телеканал "360".
Лучшими направлениями для путешествий по России в бархатный сезон стали Сочи, Карелия, Дагестан и Калининградская область, пишет газета "Известия".