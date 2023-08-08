OneTwoTrip: в августе россияне стали активнее ездить в Кострому и Архангельск Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, какие направления больше всего интересуют путешественников в августе. Спрос на билет проанализировали эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip.

Города, куда чаще покупают билеты в августе:

Мурманск, Архангельск и Кострому +100%,

Южно-Сахалинск + 66,7%,

Зеленоградск +58,4%,

Горно-Алтайск +56,2%,

Петрозаводск +54,8%,

Суздаль +53,3%,

Ессентуки +52,1%,

Вологда +51,9%,

Красноярск + 50,2%,

Пятигорск +41,7%,

Анапа +37,5%,

Кисловодск +35,4%,

Челябинск +34,7%,

Рязань +33,3%,

Екатеринбург +31,3%,

Сочи +30,5%,

Псков +20,0%.

В сравнении с августом 2022 года показатели по данным направлениям возрасти особенно, пишет Газета.ru.

Более 60% жителей России стараются снизить расходы на отпуск в 2023 году. Чаще всего россияне экономят в отпуске на аренде жилья, шоппинге и покупке сувениров, передает телеканал "360".

Лучшими направлениями для путешествий по России в бархатный сезон стали Сочи, Карелия, Дагестан и Калининградская область, пишет газета "Известия".