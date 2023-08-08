Россияне не могут расслабиться на отдыхе из-за погоды и родственников Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

Россияне признались, что чаще всего мешает их отдыху. Даже оказавшись на курорте, люди не могут расслабиться и наслаждаться моментом.

Более трети россиян (42%) считают, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть. 28% уверены, что подобное произошло из-за недостатка отпускных дней. А 39% пожаловались на невозможность расслабиться из-за постоянных забот.

19% переживают из-за рабочих вопросов, 18% волнуются за погоду, а 17% не могут наслаждаться отдыхом из-за забот о родственниках. 16% опасаются за свою безопасность во время путешествия, а 10% волнует языковой барьер, пишет RT.

Про целостность багажа рассказали 51%, а потерять банковские карты и документы боятся 42% респондентов.

Страхи отравиться местной едой и не получить медицинскую помощь есть у 41% отдыхающих.

Таковы результаты исследовании группы «Ренессанс страхование» и Ozon Travel.

Но самое популярное место для летнего отдыха у жителей России, как и прежде, Краснодарский край. Растет не только пляжный и гостиничный сервис. От сезона к сезону появляются новые развлечения, оригинальные локации, познавательные маршруты, пишет "Царьград".