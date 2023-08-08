Военные Нигера направили в столицу подкрепление из-за возможной интервенции Фото: REUTERS

Военные Нигера перебрасывают подкрепление в столицу страны Ниамей из-за сообщений о возможной иностранной интервенции. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник.

По данным военного источника издания, конвой, состоящий примерно из 40 пикапов, прибыл вечером в минувшее воскресенье, 6 августа, доставив войска из других частей страны, чтобы успокоить нервничающую общественность, а также подготовиться к возможному вторжению. Как сообщает радиостанция RFI, в интервенции в Нигер могут принять участие военные из Нигерии, Бенина, Сенегала, а также Кот д'Ивуара.

«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», - сообщает радиостанция со ссылкой на неназванного нигерийского чиновника.

Напомним, что 27 июля военные мятежники свергли действующего президента Нигера, закрыв все границы государства и установив комендантский час. После этого Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило мятежникам военными мерами, если те не вернут главу государства к власти.