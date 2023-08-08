Суд продлил арест бизнесмена из Самары по делу об отравлении напитком «Мистер сидр» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Железнодорожный суд Ульяновска продлил арест бизнесмена из Самары Анара Афата оглы Гусейнова до 4 ноября по делу об отравлении напитком «Мистер сидр». Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Была продлена мера пресечения на 2 месяца 30 дней — до 4 ноября, — заявили в суде.

Гусейнова арестовали еще 6 июня, и тогда суд принял решение об аресте до 4 августа. Расследование по этому делу продолжается.

Напомним, что от суррогатного напитка в России пострадали 105 человек. Смертельный напиток унес жизни 46 человек. Большинство пострадавших — молодые люди, а самому младшему пострадавшему всего 14 лет.

Большинство пострадавших поступали в реанимационные отделения в тяжелом состоянии. В самом же алкогольном напитке был найден метанол и другие опасные примеси. Всего же было проведено более 500 экспертиз в семи регионах России.