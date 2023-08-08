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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:59

Суд продлил арест бизнесмена из Самары по делу об отравлении напитком «Мистер сидр»

Предприниматель будет арестован до 4 ноября 2023 года
Роман ПОЛОСИКОВ
Суд продлил арест бизнесмена из Самары по делу об отравлении напитком «Мистер сидр»

Суд продлил арест бизнесмена из Самары по делу об отравлении напитком «Мистер сидр»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Железнодорожный суд Ульяновска продлил арест бизнесмена из Самары Анара Афата оглы Гусейнова до 4 ноября по делу об отравлении напитком «Мистер сидр». Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Была продлена мера пресечения на 2 месяца 30 дней — до 4 ноября, — заявили в суде.

Гусейнова арестовали еще 6 июня, и тогда суд принял решение об аресте до 4 августа. Расследование по этому делу продолжается.

Напомним, что от суррогатного напитка в России пострадали 105 человек. Смертельный напиток унес жизни 46 человек. Большинство пострадавших — молодые люди, а самому младшему пострадавшему всего 14 лет.

Большинство пострадавших поступали в реанимационные отделения в тяжелом состоянии. В самом же алкогольном напитке был найден метанол и другие опасные примеси. Всего же было проведено более 500 экспертиз в семи регионах России.