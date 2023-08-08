Мэра Димитровграда Большакова задержали со стрельбой по делу о взятке Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание мэра Димитровграда Андрея Большакова и помощника губернатора Ульяновской области, которых подозревают в получении взятки. Об этом во вторник, 8 августа, заявили в правоохранительных органах региона, где отметили, что градоначальник оказал сопротивление при задержании.

«При задержании Большаков оказал сопротивление, сотрудникам силовых структур пришлось разбивать окна его автомобиля. Также задержан и помощник губернатора Ульяновской области», - приводит ТАСС заявление, сделанное правоохранителями.

Как сообщает «Известия», главу города задержали со стрельбой. Собеседник издания отметил, что при обыске в машине у мэра Димитровграда нашли, по предварительным данным, более 1 млн рублей. Точная сумма взятки на данный момент устанавливается.

Напомним, в конце июля этого за получение взятки был задержан бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев.